Актёр Чиндяйкин поделился воспоминаниями о драматурге Вампилове

Актёр Николай Чиндяйкин поделился воспоминаниями о драматурге Александре Вампилове.

«Я тогда только закончил театральное училище в Ростове-на-Дону, только пришёл в театр. А мой друг Сеня Краснюк в это время уже работал в Таганроге. И вот он, это был 1970-й год, позвал меня на свою премьеру, на спектакль, где играл главную роль. Рассказал, что это пьеса «местного» драматурга. Местный — это значит, что он не из Ленинграда и не из Москвы», — заявил артист в беседе с «Российской газетой».

По словам Чиндяйкина, на премьере его представили Вампилову, который «не был похож на классика».

«И вот тогда на сцене Таганрогского театра я впервые и увидел пьесу Вампилова. Это было «Прощание в июне», — сообщил актёр.

Как отметил Чиндяйкин, произведения Вампилова стали спутниками его жизни.

«Я играл практически во всех его пьесах. И в «Прощание в июне» Гомыру. И был совершенно замечательный спектакль «Прошлым летом в Чулимске». И так далее. А в 2017-м году мне позвонила Ира Апексимова и предложила сыграть роль Сарафанова в Театре на Таганке. Самое интересное, она не знала, что я один из первых исполнителей роли Бусыгина. И имею к этому какое-то личное отношение. Я, конечно, с радостью согласился. Спектакль идёт и сейчас», — сообщил актёр.

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