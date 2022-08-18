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В Челябинской области ожидаются перепады ночных и дневных температур от -2 до +28 °С

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В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться дневной жарой в ближайшие дни.
В Челябинской области ожидаются перепады ночных и дневных температур от -2 до +28 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Rajesh Sridhar / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр.

«Ночью 19 августа в Челябинской области повторятся заморозки предыдущей ночи, когда в горах и низинах температура опускалась до -2 °С. В ночь на 20 августа будет несколько теплее — +1 °С», — заявили синоптики.

Днём в пятницу прогнозируется до +24 °С, в субботу — до +28 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о пожарной опасности в Московской области на фоне жары.

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