В Челябинской области ожидаются перепады ночных и дневных температур от -2 до +28 °С

В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться дневной жарой в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр.

«Ночью 19 августа в Челябинской области повторятся заморозки предыдущей ночи, когда в горах и низинах температура опускалась до -2 °С. В ночь на 20 августа будет несколько теплее — +1 °С», — заявили синоптики.

Днём в пятницу прогнозируется до +24 °С, в субботу — до +28 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о пожарной опасности в Московской области на фоне жары.