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В первый день «Музейных маршрутов» в Нижнем Новгороде подписали три соглашения

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В первый день работы форума федерального проекта «Музейные маршруты России» в Нижнем Новгороде подписали три соглашения.
В первый день «Музейных маршрутов» в Нижнем Новгороде подписали три соглашения
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, соглашение о сотрудничестве заключили генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов и генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина.

Ещё одно соглашение подписали директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин и директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

Готовность к работе над совместными проектами подтвердили директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова и директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева Елизавета Лихачёва.

Форум проходит 17—18 августа. Его участниками стали директора более 80 музеев из регионов России, а также представители органов власти, федеральных и региональных туроператоров, журналисты и блогеры.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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