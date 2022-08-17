Выставка «История отечественного джаза в Самаре» откроется 20 августа

Интерактивная выставка «История отечественного джаза в Самаре» откроется в субботу, 20 августа.

Об этом сообщает volga.news.

Экспозиция посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза.

В Струковском саду разместят 19 информационных стендов. Для подготовки выставки использовались материалы в том числе из личных архивов музыкантов и их семей. В частности, это редкие фотографии, документы, афиши, награды.

Также будет работать лекторий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье VIII Международный фестиваль джаза состоится 20—21 августа.