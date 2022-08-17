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В Москве рассказали о ходе реставрации павильона «Поволжье» на ВДНХ

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В Москве рассказали подробности о ходе реставрации павильона «Поволжье» на ВДНХ.
В Москве рассказали о ходе реставрации павильона «Поволжье» на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Первая версия павильона была построена в 1939 году и представляла собой символический стальной мост над Волгой. В 1954 году возвели новое здание — с фонтанами, витражами и рельефами, посвящёнными истории Волгограда. Ещё через четыре года фасад закрыли фальш-панелями.

«К сожалению, в процессе перепрофилирования и многочисленных реконструкций, которые коснулись в основном фасадной части объекта, были демонтированы скульптурные композиции с кровли здания, были демонтированы части боковых пилонов с барельефами, а также элементы отделки фасадов», — заявила Юлия Логинова, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

Теперь исторические элементы воссоздают по архивным фотографиям и чертежам.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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