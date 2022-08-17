Тульская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Тульская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт 27 августа.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональное Минкультуры.

Акция посвящена Году культурного наследия народов России.

Программа включает историческую драму «Чемпион мира», комедийную мелодраму «Пара из будущего» и фантастическую комедию «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».