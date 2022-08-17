Государственному музею-усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

Благодаря новому статусу «Архангельское» закрепляет охранный статус объектов культурного наследия и их приспособление к современному использованию.

Ежегодно музей-заповедник посещают более 500 тыс. человек. В 2017 году он был внесён в государственный реестр особо ценных объектов истории и культуры России.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.