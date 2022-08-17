В Севастополе объявили чрезвычайный класс пожароопасности

В Севастополе объявили чрезвычайный класс пожарной опасности.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«С 17 августа на территории севастопольского региона установлен пятый класс пожарной опасности», — заявили в ведомстве.

В лесничествах действует усиленный режим дежурства. Мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные участки.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках — до -3 °С 18 и 19 августа.