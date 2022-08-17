Синоптик Леус предупредил о пожарной опасности в Подмосковье из-за жары

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области на фоне жары.

«Помимо смога, задымление и низкое, по данным мониторинга, качество воздуха вызвано не только пожарами, но и обширным антициклоном, который уже длительное время господствует над центральной частью Европейской России», — рассказал он НСН.

По словам синоптика, режим пожарной опасности в Подмосковье будет сохранятся как минимум до конца августа.

Леус объяснил это отсутствием существенных осадков в Московском регионе в текущем месяце.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.