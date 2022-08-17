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Виолончелист Третьяков назвал победу в конкурсе «Юные дарования» путёвкой в будущее

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14-летний виолончелист Владимир Третьяков, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования», рассказал о своих достижениях в профессии.
Виолончелист Третьяков назвал победу в конкурсе «Юные дарования» путёвкой в будущее
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» музыкант назвал победу в конкурсе «Юные дарования» самым важным для себя достижением в жизни, путёвкой в будущее, давшей стимул двигаться к новым победам.

«Я сотрудничаю с Академией талантов, дважды был в сочинском «Сириусе». В первую смену познакомился с заслуженным артистом России, профессором, заведующим кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексеем Массарским. У него прекрасный стиль обучения. На финальном концерте я сыграл намного лучше, чем до смены», — сказал Третьяков.

Музыкант также был участником программы «Лучше всех» и принимал участие в конкурсе «Щелкунчик».

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем».

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