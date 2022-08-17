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В Хабаровске пройдёт фестиваль военных театров «Театральный десант — ВОСТОК 2022»

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В Хабаровске с 17 по 20 августа пройдёт фестиваль военных театров «Театральный десант — ВОСТОК 2022».
В Хабаровске пройдёт фестиваль военных театров «Театральный десант — ВОСТОК 2022»
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Ожидаются выступления Центрального академического театра Российской армии (ЦАТР), Театра Восточного военного округа и Драматического театра Тихоокеанского флота.

Театральный фестиваль пройдёт в рамках флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева «Край комфортного проживания» в рамках проектов «Культурные гастроли» и «Дни Москвы в Хабаровском крае».

Цена на билеты составит от 350 рублей, молодые люди от 14 до 22 лет смогут посетить спектакли по «Пушкинским картам».

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусств.

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