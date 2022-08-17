В Тюмени под открытым небом пройдёт концерт филармонического оркестра

В Тюмени 20 августа в 17:00 на Площади 400-летия пройдёт концерт Тюменского филармонического оркестра в рамках фестиваля «Земля больших людей FEST».

Как сообщает megatyumen.ru, оркестр впервые выступит под управлением нового главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника.

Оркестр исполнит и композиции классического академического направления, и популярные песенные композиции, и музыку танго.

Вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступят артисты государственного оркестра народных инструментов им. Осипова. Слушателей также ждёт трио балалаек и сюрприз.

Также в концерте примет участие квартет сопрано «TeAmo», который исполнит классические итальянские хиты.

Ранее стало известно, что Московский оперный дом проведёт иммерсивную лекцию-концерт в Российской государственной библиотеке 25 августа в 19:00. Мероприятие в необычном формате будет посвящено наследию и творчеству русских композиторов XX века.