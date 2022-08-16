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В Подмосковье завершили третий этап борьбы с борщевиком

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В Московской области завершили третий этап борьбы с борщевиком.
В Подмосковье завершили третий этап борьбы с борщевиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

С 10 июля в регионе проведена обработка почти на 17,5 тыс. га.

«По данным на конец прошлой недели, от борщевика было обработано 90,9% от общей площади поражения», — заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

В лесах проведены работы на более чем 249 га.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн квадратных метров.

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