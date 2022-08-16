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Актриса Зайкова рассказала о сериале «Закрыть гештальт»

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Актриса Анна Зайкова рассказала о сериале «Закрыть гештальт», в котором она сыграла одну из главных ролей.
Актриса Зайкова рассказала о сериале «Закрыть гештальт»
  • globallookpress.com

«Закрыть гештальт» — это история про мужчину, который после случайного падения из окна начинает видеть призраков. Помогает им «закрыть гештальт» в этом мире и отправиться на небеса. Его играет Александр Ильин — младший. А я — его супругу. Изначально мне очень понравился сценарий. Написанная хорошим языком чёрная комедия», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Зайкова, её героиня Маша — классическая жена-терпила, которая решает расстаться со своим мужем и стать независимой женщиной, но у неё не очень это получается.

«В общем, после расставания Маша проходит определённый путь, чтобы полюбить и принять себя», — пояснила актриса.

Ранее российский актёр Роман Мадянов в интервью kp.ru рассказал, как проходят съёмки фильма «По щучьему веленью», где он играет роль царя.

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