В Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои работы представят десять московских галерей.

Об этом сообщает «Москва 24».

Организацию отбора участников будет проводить Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). Приём заявок осуществляется до 26 августа.

Кроме того, на ярмарке пройдёт общая деловая программа, где создадут дискуссионную площадку для диалога арт-бизнеса, исследователей смежных областей, представителей крупных корпораций и власти.

Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.