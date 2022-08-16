В Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
Организацию отбора участников будет проводить Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). Приём заявок осуществляется до 26 августа.
Кроме того, на ярмарке пройдёт общая деловая программа, где создадут дискуссионную площадку для диалога арт-бизнеса, исследователей смежных областей, представителей крупных корпораций и власти.
Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.