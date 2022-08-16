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В Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

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В Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои работы представят десять московских галерей.
В Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

Организацию отбора участников будет проводить Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). Приём заявок осуществляется до 26 августа. 

Кроме того, на ярмарке пройдёт общая деловая программа, где создадут дискуссионную площадку для диалога арт-бизнеса, исследователей смежных областей, представителей крупных корпораций и власти.

Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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