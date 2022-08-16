Музеи и театры впервые стали партнёрами программы «Миллион призов»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
Участники акции смогут обменять баллы на сертификаты и билеты на посещение культурных мероприятий. Таким образом город поддерживает развитие культурных учреждений Москвы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщала, что в Москве запустили чат-бот для участников дистанционного электронного голосования. Он расскажет о партнёрах акции «Миллион призов», а также о призах и сроках проведения акции.