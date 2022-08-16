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Музеи и театры впервые стали партнёрами программы «Миллион призов»

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Жители Москвы смогут посетить театры и музеи в рамках программы «Миллион призов».
Музеи и театры впервые стали партнёрами программы «Миллион призов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участники акции смогут обменять баллы на сертификаты и билеты на посещение культурных мероприятий. Таким образом город поддерживает развитие культурных учреждений Москвы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщала, что в Москве запустили чат-бот для участников дистанционного электронного голосования. Он расскажет о партнёрах акции «Миллион призов», а также о призах и сроках проведения акции.

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