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Московский драматический театр им. А.С. Пушкина 7 сентября откроет новый сезон

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Московский драматический театр им. А.С. Пушкина 7 сентября откроет новый, 73-й театральный сезон.
Московский драматический театр им. А.С. Пушкина 7 сентября откроет новый сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу театра.

В новом сезоне будет проходить бенефисный спектакль народной артистки России Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» в честь её 80-летия в постановке Евгения Писарева. Спектакль-бенефис об основательнице могущественной «империи красоты» Хелене Рубинштейн, которая благодаря своему упорству достигла успеха, пройдёт 7 и 22 сентября в 19:00.

Также гостей театра ждут комедия «Слуга двух господ. Russian Edition» режиссера Юрия Муравицкого, новая интерпретация «Чайки» Антона Чехова под названием «Костик», триллер об уединившейся в Альпах писательнице «Швейцария», а также история о молодой девушке с окраины Екатеринбурга, ищущей себя и своё место в жизни.

Ранее в Московском губернском театре в преддверии старта нового, 10-го сезона прошёл традиционный сбор труппы. Об этом сообщало ФАН.

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