В Омской области ожидается резкое похолодание

В Омской области с 15 по 18 августа ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до -7 °С.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В среду, 17 августа, ночью местами температура опустится до -5 °С, днём — поднимется до +18 °С, ожидается небольшой дождь.

18 августа, в четверг, ночью также ожидаются заморозки, днём температура составит до +16 °С, возможны осадки.

В пятницу ночью холодная температура сохранится, днём воздух прогреется до +18 °С.

Как сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в городе ожидается температура +26...+31 °С.