В Омской области ожидается резкое похолодание
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
В среду, 17 августа, ночью местами температура опустится до -5 °С, днём — поднимется до +18 °С, ожидается небольшой дождь.
18 августа, в четверг, ночью также ожидаются заморозки, днём температура составит до +16 °С, возможны осадки.
В пятницу ночью холодная температура сохранится, днём воздух прогреется до +18 °С.
Как сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в городе ожидается температура +26...+31 °С.