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В лесах Кировской области установили особый противопожарный режим

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Власти Кировской области установили особый противопожарный режим в лесах из-за высокой пожарной опасности.
В лесах Кировской области установили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт progorod43, сообщили в пресс-службе регионального правительства и Главного управления МЧС России по области.

Во время действия противопожарного режима запрещено находиться в лесном массиве, жечь там костры и заезжать в лесную чащу на машине.

Кроме того, ограничена заготовка древесины. 

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу передавало, что в городе в ближайшее время ожидается температура +26...+31 °С.

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