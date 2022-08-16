В лесах Кировской области установили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом, как передаёт progorod43, сообщили в пресс-службе регионального правительства и Главного управления МЧС России по области.
Во время действия противопожарного режима запрещено находиться в лесном массиве, жечь там костры и заезжать в лесную чащу на машине.
Кроме того, ограничена заготовка древесины.
Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу передавало, что в городе в ближайшее время ожидается температура +26...+31 °С.