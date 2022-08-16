На Ставрополье ожидается жара до +40 °С

На Ставрополье в ближайшие два дня ожидается жара до +40 °С.

Об этом пишет телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

«По данным ставропольского Гидрометцентра, в период с 13:00 до 17:00 17 и 18 августа местами по краю ожидается сильная жара — +40 °С», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧС и перебоев электроснабжения в результате перегрева трансформаторных подстанций.

МЧС также предупреждает жителей Санкт-Петербурга о жаре, которая продлится до 20 августа.

Как сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в городе ожидается температура +26...+31 °С.