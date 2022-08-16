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Маршрут «Вокруг Патриарших» стал самым популярным на портале «Узнай Москву»

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Пользователи портала «Узнай Москву» выбрали пять самых популярных летних маршрутов по столице. Лидером по количеству просмотров стал аудиогид «Вокруг Патриарших».
Маршрут «Вокруг Патриарших» стал самым популярным на портале «Узнай Москву»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ.

В пятёрку самых популярных маршрутов также вошли прогулки по Кузнецкому Мосту, по местам, связанным с именем Петра I, самым красивым домам холма между Яузскими Воротами и Таганкой, а также «Московский модерн».

«Сейчас на портале «Узнай Москву» представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщало НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».

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