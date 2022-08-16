Маршрут «Вокруг Патриарших» стал самым популярным на портале «Узнай Москву»

Пользователи портала «Узнай Москву» выбрали пять самых популярных летних маршрутов по столице. Лидером по количеству просмотров стал аудиогид «Вокруг Патриарших».

Об этом сообщает НТВ.

В пятёрку самых популярных маршрутов также вошли прогулки по Кузнецкому Мосту, по местам, связанным с именем Петра I, самым красивым домам холма между Яузскими Воротами и Таганкой, а также «Московский модерн».

«Сейчас на портале «Узнай Москву» представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщало НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».