Маршрут «Вокруг Патриарших» стал самым популярным на портале «Узнай Москву»
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Об этом сообщает НТВ.
В пятёрку самых популярных маршрутов также вошли прогулки по Кузнецкому Мосту, по местам, связанным с именем Петра I, самым красивым домам холма между Яузскими Воротами и Таганкой, а также «Московский модерн».
«Сейчас на портале «Узнай Москву» представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщало НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».