Жара продержится в Тульской области до конца августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жара до +30 °С и кратковременные локальные дожди ожидаются в Тульской области в конце августа 2022 года.

Аномальная жара продержится в регионе ещё около двух недель, начиная с 15 августа, сообщил он в разговоре с Тульской службой новостей.

Температура будет варьироваться в пределах +25...+30 °С.

«В пятницу, 19 августа, ожидается небольшое понижение температуры до +23...+28 °С и приход кратковременных ливневых дождей с грозами, но к понедельнику жара снова вернётся», — отметил синоптик.

Такая погода будет держаться в регионе до 25—26 августа.

Накануне, по сообщениям URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.