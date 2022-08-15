Участниками Дня физкультурника в Подмосковье стали более 193 тысяч человек
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В прошедшие выходные на территории Подмосковья прошло более 300 спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Подавляющее большинство из них мы провели в парках — это финалы нашего спортивно-массового проекта «Кубок парков», который мы реализуем совместно с Министерством культуры и туризма», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Основным событием праздника стали финальные игры спортивно-массового проекта «Кубок парков».
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.