Участниками Дня физкультурника в Подмосковье стали более 193 тысяч человек

Участниками Дня физкультурника в Московской области стали более 193 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошедшие выходные на территории Подмосковья прошло более 300 спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Подавляющее большинство из них мы провели в парках — это финалы нашего спортивно-массового проекта «Кубок парков», который мы реализуем совместно с Министерством культуры и туризма», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.

Основным событием праздника стали финальные игры спортивно-массового проекта «Кубок парков».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.