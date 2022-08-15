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Актёр Богданов представил свой новый фильм в Ижевске

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Актёр Антон Богданов принял участие в фестивале «Дети будущего» в Ижевске, где представил свой новый фильм «Нормальный только я».
Актёр Богданов представил свой новый фильм в Ижевске
  • Legion-Media

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Как заявил артист, сейчас он переключился на режиссёрскую работу и снимает фильмы для детей.

«Я вижу в них большой потенциал, а также возможность привить новым поколениям светлые идеалы и ценности», — сказал Богданов.

Он отметил, что ему нравится работать с детьми на площадке, снимать кино для детской аудитории.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».

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