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Метеоролог Леус заявил, что последние две недели лета в Петербурге будут тёплыми

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в последние две недели лета.
Метеоролог Леус заявил, что последние две недели лета в Петербурге будут тёплыми
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

«Последние две недели лета в Северной столице будут тёплыми. Температура вернётся в норму только после 25 августа. До этого дня воздух будет прогреваться до +26…+31 °С, но с начала следующей недели возрастёт вероятность кратковременных дождей и гроз, также возможны сильные порывы ветра», — заявил он в беседе с агентством «Невские новости».

По словам метеоролога, в последнюю пятидневку августа температура воздуха будет держаться на уровне +17...+22 °С.

Как считает Леус, нынешний август не слишком отличается от прошлогоднего.

Ранее в разговоре с URA.RU заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.

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