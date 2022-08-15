Синоптик Синенков заявил, что начало недели будет особенно жарким в столичном регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что начало недели будет особенно жарким в столичном регионе.

«До четверга включительно температура воздуха ожидается в пределах +27…+30 °С в дневные часы, +15…+18 °С — в ночные. Погода будет без осадков с переменной облачностью. Ветер слабый, преимущественно восточный. Атмосферное давление будет немного выше нормы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, ожидается, что в пятницу, субботу и воскресенье на погоду начнёт влиять небольшой волновой циклон.

«Облаков в послеполуденное время на небе будет больше, станет высокой вероятность кратковременных грозовых ливней. Температура воздуха существенно не понизится», — отметил Синенков.

Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.