Валдис Пельш представит свой фильм о Татарстане на кинофестивале в Казани
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Почему мы считаем, что это событие? Весь фильм был снят на территории Татарстана, и Валдис Пельш очень хорошо представил нашу республику на российских каналах», — заявила на пресс-конференции исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.
Фильм рассказывает о туристическом потенциале региона.
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