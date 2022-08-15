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Валдис Пельш представит свой фильм о Татарстане на кинофестивале в Казани

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Телеведущий Валдис Пельш представит свой документальный фильм о Татарстане «Дорогами открытий. Третья столица» на Казанском международном фестивале мусульманского кино.
Валдис Пельш представит свой фильм о Татарстане на кинофестивале в Казани
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Почему мы считаем, что это событие? Весь фильм был снят на территории Татарстана, и Валдис Пельш очень хорошо представил нашу республику на российских каналах», — заявила на пресс-конференции исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Фильм рассказывает о туристическом потенциале региона.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».

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