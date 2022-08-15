Синоптики спрогнозировали похолодание в ХМАО 15—17 августа

По данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, в регионе ожидается похолодание до 0 °С ночью, дневная температура при этом в среднем будет составлять +13…+16 °С.

Gettyimages.ru

© Annie Otzen

Об этом пишет URA.RU. Согласно прогнозу, 15 августа местами кратковременный дождь. Температура ночью +5...+10 °С, по северо-западу до 0 °С, днём +12...+17 °С. 16 августа днём повсеместно кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 °С, днём +13...+18 °С. 17 августа ночью температура опустится до +3...+8 °С, днём будет около +11...+16 °С. Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области прогнозируется высокая пожароопасность с 14 по 17 августа.