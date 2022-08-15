Синоптики спрогнозировали похолодание в ХМАО 15—17 августа
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Об этом пишет URA.RU.
Согласно прогнозу, 15 августа местами кратковременный дождь. Температура ночью +5...+10 °С, по северо-западу до 0 °С, днём +12...+17 °С.
16 августа днём повсеместно кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 °С, днём +13...+18 °С.
17 августа ночью температура опустится до +3...+8 °С, днём будет около +11...+16 °С.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области прогнозируется высокая пожароопасность с 14 по 17 августа.