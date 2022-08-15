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Синоптик спрогнозировал снижение температуры в Центральной России в конце августа

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу августа в Центральной России начнётся постепенное снижение температуры воздуха.
Синоптик спрогнозировал снижение температуры в Центральной России в конце августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше +30 °С и засухой, то в третьей декаде показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям: примерно +21 °С и 77 мм осадков, сказал специалист в интервью радио Sputnik.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме (примерно +21,5 °С в дневные часы и +12 °С ночью. — RT), с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20%», — отметил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается похолодание 14—15 августа.

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