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Скончался художник Врубель — автор граффити с целующимися Брежневым и Хонеккером

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Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова сообщила о смерти российского художника Дмитрия Врубеля.

«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала она в Facebook*.

Причины смерти художника не уточняются.

Врубель широко известен общественности как автор граффити на Берлинской стене — на нём изображён поцелуй экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета ГДР Эрика Хонеккера.

В начале июля скончался советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман. Ему был 101 год.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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