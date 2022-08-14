Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в центральной части России на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал жаркую погоду в центральной части России на следующей неделе.

«С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону тёплые деньки с температурным фоном на 5—7 °С выше многолетней нормы», — указал он в своём Telegram.

По его словам, ночами воздух не будет остывать ниже +12...+17 °С, в разгар дня воздух прогреется до +27...+32 °С. Он также отметил, что в Москве будет +14...+17 °С и +28...+31 °С соответственно.

При этом Тишковец отметил, что в пятницу ожидаются грозы, однако это охладит воздух лишь на 3 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жара в Москве сохранится до середины следующей недели.