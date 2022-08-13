В Кировской области предупредили о высокой пожароопасности с 14 по 17 августа

В Кировской области прогнозируется высокая пожароопасность с 14 по 17 августа. Местами возможна чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный МЧС.

Как отметили в ведомстве, информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.