военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кировской области предупредили о высокой пожароопасности с 14 по 17 августа

Короткая ссылка
В Кировской области прогнозируется высокая пожароопасность с 14 по 17 августа. Местами возможна чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
В Кировской области предупредили о высокой пожароопасности с 14 по 17 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный МЧС.

Как отметили в ведомстве, информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить