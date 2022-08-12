Зоопсихолог Фаустова прокомментировала инициативу по запрету торговли собаками в зоомагазинах

Зоопсихолог Милена Фаустова прокомментировала инициативу по запрету торговли кошками и собаками в зоомагазинах.

«Конечно, я поддерживаю эту инициативу и думаю, что необходимость в ней возникла уже очень давно, потому что продавать животных в магазине — это ужасно. Во-первых, магазины часто не могут обеспечить надлежащее содержание и режим для кошек и собак», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Фаустова, животное не может нормально выспаться и поесть. В результате в дом покупателя такие питомцы могут попасть с нарушенной психикой, предупредила эксперт.

Кроме того, считает Фаустова, возраст животного может быть завышен или занижен.

Ранее заведующий приёмным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, какую опасность могут нести безобидные укусы домашних питомцев.