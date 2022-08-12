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Пермская телебашня передаст послание с помощью азбуки Морзе 13 августа

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Пермская телебашня передаст послание с помощью азбуки Морзе в субботу, 13 августа. Акция состоится в рамках светового представления, посвящённого дню рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Пермская телебашня передаст послание с помощью азбуки Морзе 13 августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

«В день рождения пермский филиал РТРС включит на главной 275-метровой телевизионной башне Прикамья специально подготовленную юбилейную иллюминацию. В ходе светового представления с помощью азбуки Морзе телебашня поздравит коллег сообщением «С днём рождения, РТРС», — заявили в пресс-службе.

Праздничную подсветку можно будет увидеть с 22:00 до 02:00.

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