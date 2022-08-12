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В Подмосковье отреставрируют усадьбу Никольское-Обольяниново

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В подмосковном Дмитрове отреставрируют усадьбу Никольское-Обольяниново.
В Подмосковье отреставрируют усадьбу Никольское-Обольяниново
  • © mio.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минимущества.

«По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области будут проведены торги по передаче в аренду объекта культурного наследия XVIII века «Усадьба Никольское-Обольяниново», расположенного в селе Подъячево Дмитровского округа», — заявила зампред правительства Анна Кротова.

По её словам, в аренду под реставрацию должны передать ещё 12 усадеб до конца года.

Программа «Усадьбы Подмосковья» позволяет восстановить объекты культурного наследия без использования бюджета региона. С 2013 года предприниматели арендовали 33 усадьбы.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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