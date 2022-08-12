«Культурные выходные» состоятся 13—14 августа в Нижнем Новгороде

«Культурные выходные» состоятся 13 и 14 августа в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент культуры городской администрации.

Программа включает концерты под открытым небом, лекции и мастер-классы.

Также запланирована презентация проектов детской библиотеки. Кроме того, свои проекты представит «Территория эмоций».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.