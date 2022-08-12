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Концерт оркестра под управлением Спивакова пройдёт в Воронеже в сентябре

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Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова пройдёт в Воронеже 18 сентября.
Концерт оркестра под управлением Спивакова пройдёт в Воронеже в сентябре
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Российская газета».

Организатор — дирекция Платоновского фестиваля при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Музыканты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и других композиторов. Солировать будут лауреаты международных конкурсов Кирилл Солдатов (труба) и Андрей Михайловский (кларнет).

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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