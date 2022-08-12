В Челябинской области спрогнозировали похолодание до +6 °С в ночное время

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью в субботу, 13 августа, температура в горах и низинах будет достигать +6 °С. В последующие ночи — 14 и 15 августа — станет ещё холоднее: столбик термометра будет опускаться до +5 и +4 °С», — рассказали в Челябинском ЦГМС.

По остальным территориям ожидаются ночные температуры +10...+15 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что в Москве в выходные дни ожидается жаркая погода.