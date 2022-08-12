военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптики спрогнозировали непогоду в ЯНАО на выходных

Короткая ссылка
Синоптики прогнозируют похолодание до +12 °С, дожди, грозы и сильный ветер в ЯНАО на выходных.
Синоптики спрогнозировали непогоду в ЯНАО на выходных
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 13 августа, температура составит +15...+20 °С по региону, ветер 7—12 м/с с порывами до 17 м/с. В восточной части округа ожидаются дожди с грозами. 

В воскресенье, 14 августа, ожидается такая же погода, но без осадков.

Вместе с этим, как сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, в Удмуртии с 13 по 19 августа местами ожидается пожароопасность лесов 5 класса.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жара в Москве сохранится до середины следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить