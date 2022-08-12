Синоптики спрогнозировали непогоду в ЯНАО на выходных

Синоптики прогнозируют похолодание до +12 °С, дожди, грозы и сильный ветер в ЯНАО на выходных.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 13 августа, температура составит +15...+20 °С по региону, ветер 7—12 м/с с порывами до 17 м/с. В восточной части округа ожидаются дожди с грозами.

В воскресенье, 14 августа, ожидается такая же погода, но без осадков.

Вместе с этим, как сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, в Удмуртии с 13 по 19 августа местами ожидается пожароопасность лесов 5 класса.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жара в Москве сохранится до середины следующей недели.