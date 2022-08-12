Певец Григорьев-Апполонов выразил сожаления в связи со смертью Германа Витке

Андрей Григорьев-Апполонов выразил сожаления в связи со смертью поэта Германа Витке, придумавшего название группы «Иванушки International», а также поделился воспоминаниями о нём.

В беседе с телеканалом «360» Григорьев-Апполонов отметил, что Витке был замечательным поэтом, который написал множество песен.

«У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта», — сказал певец.

По его словам, Витке обеспечил хороший старт «Иванушкам».

О смерти поэта, написавшего тексты песен для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Марины Хлебниковой, Лаймы Вайкуле, Богдана Титомира, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила певица Ирина Дюкова.

Ранее актриса Олеся Железняк в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки.