Певец Григорьев-Апполонов выразил сожаления в связи со смертью Германа Витке
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В беседе с телеканалом «360» Григорьев-Апполонов отметил, что Витке был замечательным поэтом, который написал множество песен.
«У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта», — сказал певец.
По его словам, Витке обеспечил хороший старт «Иванушкам».
О смерти поэта, написавшего тексты песен для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Марины Хлебниковой, Лаймы Вайкуле, Богдана Титомира, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила певица Ирина Дюкова.
Ранее актриса Олеся Железняк в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки.