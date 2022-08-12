В Кировской области установили четвёртый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.
С 12 по 15 августа местами по Кировской области в лесах сохранится высокая пожарная опасность — четвёртого класса.
МЧС напоминает жителям региона о необходимости быть осторожными с огнём.
Ранее портал RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщил, что в ряде районов Оренбургской области в пятницу, 12 августа, ожидается пятый класс пожарной опасности.