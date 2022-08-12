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В Кировской области установили четвёртый класс пожарной опасности

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В Кировской области объявлено метеопредупреждение и установлен четвёртый класс пожарной опасности.
В Кировской области установили четвёртый класс пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

С 12 по 15 августа местами по Кировской области в лесах сохранится высокая пожарная опасность — четвёртого класса.

МЧС напоминает жителям региона о необходимости быть осторожными с огнём.

Ранее портал RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщил, что в ряде районов Оренбургской области в пятницу, 12 августа, ожидается пятый класс пожарной опасности.

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