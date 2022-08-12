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Синоптик Позднякова спрогнозировала жаркую погоду в Москве в выходные

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в выходные дни ожидается жаркая погода.
Синоптик Позднякова спрогнозировала жаркую погоду в Москве в выходные
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

В беседе с «Известиями» Позднякова отметила, что в субботу температура воздуха в столице составит +26...+28 °С.

«Такая температура относится к категории «жаркая погода». При переменной облачности в течение всех суток осадков ни в области, ни в самой столице не ожидается. В воскресенье ночная температура будет ещё выше. В Москве +15...+17 °С, а в области +12...+17 °С. Дневная температура в Москве +28...+30 °С, по области +25...+30 °С», — рассказала синоптик.

В воскресенье на юге Московской области ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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