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В Московском губернском театре в преддверии нового сезона прошёл сбор труппы

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В Московском губернском театре в преддверии старта нового X сезона прошёл традиционный сбор труппы.
В Московском губернском театре в преддверии нового сезона прошёл сбор труппы
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

Как сообщает ФАН, мероприятие прошло в формате капустника с шутками, награждением юбиляров и церемонией принятия в труппу новых артистов.

В новом сезоне в театре запланированы премьеры и активности, которые невозможно было представить публике из-за пандемии: экскурсии, творческие вечера, встречи с актёрами, а также литературные гостиные.

«В театре нужно создавать атмосферу бесконечной жизни. У меня есть проекты, которые мне бы хотелось предложить для того, чтобы театр не только оставался на уровне — зритель, сцена, спектакль, буфет, фойе, — а чтобы это было общение нон-стоп. Это должно стать маленькой вселенной, в которой зритель будет чувствовать себя как дома», — рассказал художественный руководитель Московского губернского театра народный артист России Сергей Безруков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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