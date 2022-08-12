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В Москве 12 августа ожидается до +28 °С

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В Москве в пятницу, 12 августа, ожидается до +28 °С, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
В Москве 12 августа ожидается до +28 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве — +26...+28 °С, по Московской области — +24...+29 °С», — рассказал Синенков.

Атмосферное давление немного понизится и составит 753 мм рт. ст.

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала в беседе с kp.ru, что делать при перепадах атмосферного давления.

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