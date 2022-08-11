Климатолог Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России.

В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что такая ситуация может возникнуть на востоке европейской территории России, на Урале и юге Сибири, а также на юге Тюменской и Омской областей.

«Поволжье (включая Нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан также могут столкнуться с засушливыми условиями», — считает Шувалов.

По его словам, температура в этих регионах находится на отметке +33...+38 °С (за исключением Среднего Поволжья), а осадков очень мало.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.