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Климатолог Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России.
Климатолог Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России
  • © РИА Новости / Андрей Архипов

В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что такая ситуация может возникнуть на востоке европейской территории России, на Урале и юге Сибири, а также на юге Тюменской и Омской областей.

«Поволжье (включая Нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан также могут столкнуться с засушливыми условиями», — считает Шувалов.

По его словам, температура в этих регионах находится на отметке +33...+38 °С (за исключением Среднего Поволжья), а осадков очень мало.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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