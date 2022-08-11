военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ряде районов Оренбургской области ожидается пятый класс пожароопасности

Короткая ссылка
В ряде районов Оренбургской области в пятницу, 12 августа, ожидается пятый класс пожароопасности.
В ряде районов Оренбургской области ожидается пятый класс пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, высокая пожарная опасность прогнозируется в Бугуруслане, Оренбурге, Соль-Илецком и Сорочинском городских округах.

Также речь идёт о Новоорском, Илекском, Первомайском, Бугурусланском, Оренбургском, Акбулакском и Новосергиевском районах.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить