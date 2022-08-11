В ряде районов Оренбургской области ожидается пятый класс пожароопасности

В ряде районов Оренбургской области в пятницу, 12 августа, ожидается пятый класс пожароопасности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, высокая пожарная опасность прогнозируется в Бугуруслане, Оренбурге, Соль-Илецком и Сорочинском городских округах.

Также речь идёт о Новоорском, Илекском, Первомайском, Бугурусланском, Оренбургском, Акбулакском и Новосергиевском районах.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.