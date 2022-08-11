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Спасатели из Якутии и Красноярского края прибыли на Ямал для помощи в тушении лесных пожаров

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Спасатели из Якутии и Красноярского края прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ для помощи в тушении лесных пожаров.
Спасатели из Якутии и Красноярского края прибыли на Ямал для помощи в тушении лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

«В силу сложившейся пожароопасной обстановки на территории Ямала, а также в связи с прогнозом погоды с незначительными осадками в западной части округа — это Приуральский и Шурышкарский районы — потребовалось привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения для недопущения распространения природных пожаров», — говорится в сообщении.

В регионе действует 14 очагов на площади почти 3,5 тыс. га.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в период с 11 по 21 августа усилят меры пожарной безопасности в лесах.

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