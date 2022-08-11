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В Подмосковье усилят меры пожарной безопасности лесов 11—21 августа

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В Московской области в период с 11 по 21 августа усилят меры пожарной безопасности в лесах.
В Подмосковье усилят меры пожарной безопасности лесов 11—21 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В наших лесах установится третий или четвёртый класс пожарной опасности из пяти существующих. Крайне важно именно в этот период обеспечить недопущение возгораний», — прокомментировал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отмечается, что лесничие совместно со специалистами МЧС и МВД России будут чаще патрулировать территории. Силы и средства лесопожарных формирований и лесной охраны переведены на усиленный режим работы.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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