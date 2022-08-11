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Безопасность на фестивале фейерверков в Москве будут обеспечивать более 4,5 тысячи человек

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Безопасность на фестивале фейерверков, который пройдёт на юге Москвы 13 и 14 августа, будут обеспечивать более 4,5 тыс. человек.
Безопасность на фестивале фейерверков в Москве будут обеспечивать более 4,5 тысячи человек
  • РИА Новости

Как пишет НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства, безопасность в ходе пиротехнического шоу будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии, народные дружинники и представители частных охранных организаций.

«Запрещён пронос напитков в стеклянной таре и банках, продуктов питания в твёрдой упаковке и крупногабаритных предметов. Всё вышеуказанное будет изыматься в ходе проведения досмотров», — говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание argumenti.ru передавало, что XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.

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