В Приморье в рамках ВЭФ-2022 состоится фестиваль «Владивостокские сезоны»
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Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Так, в регионе пройдёт фестиваль «Владивостокские сезоны», II Международный форум по сохранению тигра, а также музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы.
Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, культурная программа нацелена на налаживание творческого обмена, представление наиболее талантливых коллективов регионов России, формирование и продвижение новых гуманитарных связей.
Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».