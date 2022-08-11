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В Приморье в рамках ВЭФ-2022 состоится фестиваль «Владивостокские сезоны»

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В Приморском крае в рамках Восточного экономического форума 2022 года состоится масштабная культурная программа.
В Приморье в рамках ВЭФ-2022 состоится фестиваль «Владивостокские сезоны»
  • AP

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Так, в регионе пройдёт фестиваль «Владивостокские сезоны», II Международный форум по сохранению тигра, а также музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы.

Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, культурная программа нацелена на налаживание творческого обмена, представление наиболее талантливых коллективов регионов России, формирование и продвижение новых гуманитарных связей.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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